بدءا من اليوم.. ارتداء الكمامة إجباريا بجامعة حلوان

أعلنت إدارة جامعة حلوان إلزام المجتمع الجامعى من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين بارتداء الكمامات، وكذلك حظر دخول أى فرد من دون ارتداء الكمامة لأى منشأة أو وحدة أو مستشفى تابعة للجامعة، اعتبارًا من اليوم 30 مايو.





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يأتي ذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء بضرورة ارتداء المواطنين والعاملين الكمامات بجميع المنشآت والمرافق العامة، و في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





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ودعا الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان إدارات الأمن والشئون الإدارية، إلى تنفيذ قرار الدولة بكل دقة وحزم مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين.





كما أن الجامعة ستقوم بتوزيع عدد كبير من الكمامات وكمية كبيرة من المطهرات على العاملين بالإدارات والكليات، بجانب تقليل كثافة العاملين بالمكاتب والغرف والقاعات، فضلا عن توفير وسائل الحماية الشخصية من أقنعة وقفازات وملابس وقائية للأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك بدعم كامل من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.