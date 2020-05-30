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توك شو

مستعدون للعودة فورًا.. مصر للطيران: استئناف الرحلات الخارجية قرار دولة.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 06:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران, إن مصر للطيران أعلنت تشغيل رحلة دولية الي فرانكفورت كرحلة استثنائية لنقل العالقين.

وأضاف الطيار رشدي زكريا خلال تصريحات تليفزيونية, أن هذه الرحلة جاءت بناءا علي طلب من السفارة الالمانية لنقل بعض من الجالية الألمانية من مصر الي بلادهم مرة أخري.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران, أن استئناف عودة حركة الطيران تكون من اختصاص الحكومة وليس الشركة ولكن الشركة علي أتم استعداد لاستئناف عملها مرة أخري مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا.

وأوضح الطيار رشدي زكريا, أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية سيتم بعد أيام قليلة الاعلان عن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم تطبيقها في حالة عودة الطيران مرة أخري.

وأشار إلي أن, الطيران الداخلي يعمل بشكل طبيعي ولم يتوقف حتي في فترة الحظر وكذلك رحلات الشحن لم تتوقف.

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