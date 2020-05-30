ألف رحمة ونور.. عبلة كامل تنعى حسن حسني بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة عبلة كامل الفنان القدير حسن حسني الذي توفي فجر اليوم اثر ازمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا .





وغردت الفنانة عبلة كامل من خلال حسابها الشخصي تويتر : الف رحمه ونور عليك ياعم حسن أن لله وان اليه راجعون" .





وتوفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).





وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي