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اقتصاد

غرفة شمال سيناء تطلق مبادرة توفير 200 ألف كمامة بسعر التكلفة

السبت 30/مايو/2020 - 08:25 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
اطلقت الغرفة التجارية بشمال سيناء برئاسة عبدالعزيز مطر وبالتعاون مع ديوان عام المحافظه تحت رعاية الدكتور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مبادرة لتوفير ٢٠٠ ألف كمامة بسعر التكلفة للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال اجتماعه برئيس الغرفة، توفير الكمامات وذلك كنوع من المشاركة المجتمعية ورفع الأعباء عن المواطن.


كما ناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك.

وأكد ضرورة ارتدائها خلال التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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