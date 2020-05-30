بعد تصاعد الاحتجاجات.. إغلاق أبواب البيت الأبيض بعد مقتل أمريكي من أصول أفريقية على يد الشرطة

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، بأنه تم إغلاق أبواب البيت الأبيض بعد تصاعد الاحتجاجات بعد مقتل أمريكي من أصول أفريقية على يد الشرطة.





كما أنه تم الإعلان عن استمرار أعمال الشغب بعدد من الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل أمريكي من أصول أفريقية على يد الشرطة.









وعرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، رصدته إحدى كاميرات المراقبة لحادث إطلاق نار من قبل شرطي في ضاحية الكاهون بمقاطعة سان دييجو الأمريكية، والتي راح ضحيتها مواطن أمريكي أعزل من أصول أفريقية، حسبما قالت شرطة الضاحية.