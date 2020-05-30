الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 4 حالات وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت،عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة محلية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 4 حالات إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82999 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.





وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة تم تسجيلها بواقع حالتين في مقاطعة "شاندونغ" وحالة واحدة في شنجهاي ورابعة في مقاطعة "قوانغدونغ"، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل حالة واحدة يشتبه في إصابتها بالفيروس بشنجهاي وافدة من الخارج، فيما خرج 11 مريضا من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78302 شخصا، بينما انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بواقع شخص واحد إلى 3 أشخاص.





وأضافت أنه حتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1738 حالة وافدة من الخارج، خرج منها 1692 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، مشيرة إلى أن 5545 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية، فيما تم أمس تسجيل 4 حالات جديدة بدون أعراض ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض إلى 396 حالة.





وأشارت إلى أنه حتى يوم أمس، تم تسجيل 1079 حالة إصابة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و442 حالة إصابة مؤكدة في تايوان بينها 7 حالات وفاة، فيما خرج 1035 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو 420 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.