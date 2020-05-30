AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 4 حالات وافدة من الخارج

السبت 30/مايو/2020 - 08:37 ص
صدى البلد
Advertisements
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت،عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة محلية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 4 حالات إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82999 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة تم تسجيلها بواقع حالتين في مقاطعة "شاندونغ" وحالة واحدة في شنجهاي ورابعة في مقاطعة "قوانغدونغ"، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل حالة واحدة يشتبه في إصابتها بالفيروس بشنجهاي وافدة من الخارج، فيما خرج 11 مريضا من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78302 شخصا، بينما انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بواقع شخص واحد إلى 3 أشخاص.

وأضافت أنه حتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1738 حالة وافدة من الخارج، خرج منها 1692 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، مشيرة إلى أن 5545 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية، فيما تم أمس تسجيل 4 حالات جديدة بدون أعراض ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض إلى 396 حالة.

وأشارت إلى أنه حتى يوم أمس، تم تسجيل 1079 حالة إصابة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و442 حالة إصابة مؤكدة في تايوان بينها 7 حالات وفاة، فيما خرج 1035 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو 420 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين: 5 وفيات بكورونا و55 إصابة جديدة بينها 54 حالة وافدة من الخارج

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 32 حالة وافدة من الخارج

الصين: لا وفيات جديدة بسبب كورونا و27 إصابة جديدة بينها 17 حالة وافدة

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج

الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 8 إصابات بينها 6 وافدة من الخارج

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل حالتي إصابة وافدتين من الخارج

ترشيحاتنا

هتوحشنا.. السقا يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة

يجب ارتداء القفازات.. أستاذ مناعة: فرصة التقاط العدوى من ملابس مصاب بكورونا غير موجودة.. يجيب

روجينا تنعى حسن حسني: أبويا فى الحياة والتمثيل واتعلمت منه كتير

عدم ارتداء الكمامة القماش.. تعرف على شروط السفر الداخلي بالسعودية

دون عزاء.. تشييع جثمان الراحل حسن حسني إلى مدافن الأسرة بالفيوم ظهرًا

إن العين لتدمع.. بيومي فؤاد يودع حسن حسني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير خصم.. تعرف على سعر قميص درة فى أحدث جلسة تصوير

حالة من الذعر بعد سرقة قرود عينات اختبار فيروس كورونا في الهند.. تفاصيل

بسبب شجار على «تابلت».. مراهق يقتل شقيقته أثناء نومها ويعترف بجريمته