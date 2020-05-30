رشا مجدي: ارتداء الكمامة إجباري وغرامات على المخالفين بدءا من اليوم ..فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى، بدأ اليوم السبت اتخاذ إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة 15 يوما، لافتة إلى أن حظر التجول سيبدأ من الساعة 8 مساء وحتى السادسة صباحًا، والتى أقرتها الحكومة





وأضافت رشا مجدى، أثناء حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن حركة المواصلات ووسائل النقل العامة ستبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والمواصلات والأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك ووسائل النقل العامة والخاصة.





وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجبارى بداية من اليوم السبت 30 يونيو، وفرض غرامات على المخالفين.





ونوهت باستمرار إغلاق المقاهى والكافيهات والكازينوهات والنوادى الليلية والملاهى، والمحال التى تقدم الترفيه والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ويقتصر العمل فى المطاعم والمحلات التى تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة التيك أوى وطلبات المنازل.





وأكدت أن وزارة الصحة أعلنت أمس ارتفاع حالات الشفاء من مصابى فيروس كورونا إلى 5511 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحى.



