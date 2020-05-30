القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور

حرص مواطنو محافظة القليوبية على ارتداء الكمامة اثناء استقلالهم السيارات والمواصلات العامة بمختلف مدن المحافظة وذلك تنفيذا لقرارات الدولة التى اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





فى سياق متصل شهدت المواقف العمومية تواجدا ملحوظا لكافة القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن لمتابعة تنفيذ قرار مرئيس الوزراء بارتداء الكمامات وتطبيق القرار بالتنسيق مع الشرطه واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين .









من جانبها أكدت محافظة القليوبية عدم السماح لأي شخص بدخول المنشآت الحكومية أو الأسواق أو المحلات أو المنشأت الخاصة أو البنوك بدون ارتداء الكمامة الواقية اعتبارا من اليوم السبت.





وقالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية أنه لن يتم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة أو المواقف التي تنطلق منها وإليها وسائل النقل الجماعي دون ارتداء الكمامات الواقية وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد مشيرة إلى أن أى مخالفة لتلك التعليمات سوف تواجه بالشدة الرادعة والمسائلة القانونية والتغريم للمخالف.





وناشدت المحافظة المواطنين بأن يكونوا جميعا على قدر المسؤولية للحفاظ على الوطن ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والعبور بالوطن لبر الأمان وذلك من خلال اتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس.





من جانبه طالب محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان أصحاب المحال التجارية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقا للمواعيد المحددة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.





وناشد الهجان المواطنين بالالتزام بمواعيد حظر التجوال وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات واتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.