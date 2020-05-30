AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور

السبت 30/مايو/2020 - 10:08 ص
مواقف القليوبية
مواقف القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
حرص مواطنو محافظة القليوبية على ارتداء الكمامة اثناء استقلالهم السيارات والمواصلات العامة بمختلف مدن المحافظة وذلك تنفيذا لقرارات الدولة التى اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

فى سياق متصل شهدت المواقف العمومية تواجدا ملحوظا لكافة القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن لمتابعة تنفيذ قرار مرئيس الوزراء بارتداء الكمامات وتطبيق القرار بالتنسيق مع الشرطه واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين . 


من جانبها أكدت محافظة القليوبية عدم السماح لأي شخص بدخول المنشآت الحكومية أو الأسواق أو المحلات أو المنشأت الخاصة أو البنوك بدون ارتداء الكمامة الواقية اعتبارا من اليوم السبت. 

وقالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية أنه لن يتم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة أو المواقف التي تنطلق منها وإليها وسائل النقل الجماعي دون ارتداء الكمامات الواقية وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد مشيرة إلى أن أى مخالفة لتلك التعليمات سوف تواجه بالشدة الرادعة والمسائلة القانونية والتغريم للمخالف. 

وناشدت المحافظة المواطنين بأن يكونوا جميعا على قدر المسؤولية للحفاظ على الوطن ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والعبور بالوطن لبر الأمان وذلك من خلال اتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس. 

من جانبه طالب محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان أصحاب المحال التجارية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقا للمواعيد المحددة حفاظا على صحة وسلامة الجميع. 

وناشد الهجان المواطنين بالالتزام بمواعيد حظر التجوال وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات واتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور
القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور
القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور
القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور
القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للوقاية من كورونا.. المصريون على قلب رجل واحد.. حملات شبابية لتعقيم دور العبادة ومواقف السيارات بالقليوبية.. وتوزيع كمامات مجانا على أهالي القناطر.. صور

توزيع الكمامات مجاناً في الشرقية لمدة أسبوع على السائقين والركاب.. تفاصيل

في أول أيام تطبيق القرار.. محافظ الشرقية يتفقد عددا من المواقف للتأكد من ارتداء الكمامة

في الساعات الأولى لتطبيق القرار.. ضبط 17 سائقا غير ملتزم بارتداء الكمامة في الشرقية

المحافظات تتعايش مع قرارات كورونا.. شواطئ شمال سيناء مغلقة والكمامة شرط دخول المصالح الحكومية بالقليوبية.. و1000 جنيه غرامة لسائقي مطروح المخالفين

ضبط 4 سيارات لعدم التزام السائقين بارتداء الكمامة بالشرقية

ترشيحاتنا

صيام 6 أيام من شوال.. الأزهر: يجعلك تفوز بـ4 أمور

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني

صلاة الضحى.. الحكمة منها وفضلها ووقتها

انتبه .. هذه الفئات عليها التوجه للمستشفى فور ظهور أعراض فيروس كورونا

حسن الرداد ينعى حسن حسني: وداعًا الأستاذ والفنان

حالة محمود سعد مستقرة.. الجناينى: لا توجد إصابات بفيروس كورونا داخل اتحاد الكرة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور

لادا تعلن رسميا عن طرح lada largus موديل 2020 في مصر.. صور

انتبه .. هذه الفئات عليها التوجه للمستشفى فور ظهور أعراض فيروس كورونا