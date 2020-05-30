في اليوم الأول لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء.. الأسايطة لا يلتزمون بارتداء الكمامات في الشوارع

في اليوم الأول لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والأسواق ووسائل المواصلات، شهدت محافظة أسيوط عدم التزام المواطنين بتنفيذ القرار.









وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ناشد المواطنين الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ومعاقبة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه وفقا للقرار، وذلك لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن، على أن يستمر تنفيذ القرار ابتداءا من اليوم السبت ولمدة 15 يومًا وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".









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وقال محافظ أسيوط إنه تم التأكيد على مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها بالدخول دون ارتداء الكمامة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن.









وشدد على استمرار أعمال التعقيم وتطهير جميع المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وجميع المرافق بالمراكز والأحياء، وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلى، فضلا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين ومواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".









وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل حملات مستمرة ولجان متابعة ميدانية لتنفيذ قرارات استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والملاهي والأندية الصحية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، بالإضافة إلى ما يستمر خلال فترة سريان القرار من إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، مع سريان حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا يوميًا.









كما جدد المحافظ مناشدته للمواطنين الالتزام بالمنازل قدر الإمكان وتجنب النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم تجنبًا لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.











وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان طالبت جموع المواطنين عند الشعور بأي أعراض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوى، بالاتصال بأرقام 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.