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محافظات

محافظة القاهرة تبدأ تفعيل إلزام المواطنين بالكمامة.. وضبط المخالفين في الكمائن

السبت 30/مايو/2020 - 11:12 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
بدأت محافظة القاهرة اليوم السبت تطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة خاصة المنشآت الحكومية والمواصلات.

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلزام المواطنين وجميع العاملين بالجهات التابعة للمحافظة بارتداء الكمامات بدءًا من اليوم السبت تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء.

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وأكد محافظ القاهرة، أهمية ارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية ووسائل النقل العام والجماعى والأماكن المغلقة والأسواق وفى وسائل المواصلات حرصًا على الصحة العامة.

كما أكد محافظ القاهرة، ضرورة منع دخول أى مواطن للمنشآت الحكومية من دون ارتداء الكمامة الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا علي صحة العامة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مصدر بالمحافظة أنه سيتم ضبط المخالفين بالتعاون مع الشرطة خاصة في الكمائن الثابتة والمتحركة وإدارة المرور؛ وسيتم تحرير المخالفات في حالة ضبط أي سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة.

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