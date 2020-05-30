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محافظات

محافظ القاهرة يتابع التزام المواطنين بالكمامة في موقف عبد المنعم رياض ..صور

السبت 30/مايو/2020 - 11:26 ص
محافظ القاهرة يتابع
محافظ القاهرة يتابع إلتزام المواطنين بالكمامة
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة صباح اليوم، السبت، موقف عبد المنعم رياض لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة  بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي.

جاء ذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة اعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومة والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة.

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يذكر أن محافظة القاهرة بدأت من اليوم تطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة خاصة المنشآت الحكومية والمواصلات.

وناشد "عبد العال"، المواطنين، ارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية ووسائل النقل العام والجماعي والأماكن المغلقة والأسواق وفى وسائل المواصلات؛ حرصًا على الصحة العامة ومواجهة فيروس كورونا.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة منع دخول أى مواطن للمنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامة الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا علي صحة العامة.

وأكد محافظ القاهرة، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

محافظ القاهرة يتابع التزام المواطنين بالكمامة في موقف عبد المنعم رياض ..صور
محافظ القاهرة يتابع التزام المواطنين بالكمامة في موقف عبد المنعم رياض ..صور
محافظ القاهرة يتابع التزام المواطنين بالكمامة في موقف عبد المنعم رياض ..صور
محافظ القاهرة يتابع التزام المواطنين بالكمامة في موقف عبد المنعم رياض ..صور
محافظ القاهرة يتابع التزام المواطنين بالكمامة في موقف عبد المنعم رياض ..صور
محافظ القاهرة يتابع التزام المواطنين بالكمامة في موقف عبد المنعم رياض ..صور
محافظ القاهرة يتابع التزام المواطنين بالكمامة في موقف عبد المنعم رياض ..صور
محافظ القاهرة يتابع التزام المواطنين بالكمامة في موقف عبد المنعم رياض ..صور
محافظ القاهرة يتابع التزام المواطنين بالكمامة في موقف عبد المنعم رياض ..صور
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