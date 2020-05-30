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اقتصاد

السعودية تعلن زيادة الجمارك على البيليت وحديد التسليح من 5% لـ 10 و20%

السبت 30/مايو/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعلنت المملكة العربية السعودية  عن زيادة التعريفة الجمركية على واردات منتجات الصلب والتي تخضع لرسم جمركي موحد 5% الي 10-20% كما يلي:

البيليت : 10-12%
مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن : 10-15%
مسطحات الصلب المدرفلة على البارد : 15%
لفائف حديد التسليح : 20%
الأسياخ الطولية لحديد التسليح : 15-20%
القطاعات : 12-15%


وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 10 يونيو القادم. هذا بالاضافة الي زيادة رسوم ضريبة القيمة المضافة من 5% الي 15% والتي يتم تطبيقها في الأول من يوليو القادم.

وتعتبر تلك الرسوم الجمركية هي الحدود العليا المسموح بها من قبل منظمة التجارة العالمية، وذلك طبقا لما أوردته مؤسسة فاست ماركتس العالمية لأخبار الصلب .

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد تأثرت بشدة من الإجراءات الأحترازية التي قامت بها الحكومة في أعتاب انتشار وباء فيروس كورونا – حيث أفادت التقارير الي انخفاض استهلاك السوق بمعدل النصف تقريبا – بالاضافة الي انهيار أسعار البترول التي تعتبر المورد الرئيسي لدخل المملكة.
 
وتُقارن تلك الرسوم الجمركية في السعودية بالرسوم الجمركية الثابتة في مصر والتي تبلغ صفرًا على واردات البيليت وحديد التسليح و5% فقط على مسطحات الصلب
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