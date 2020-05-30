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محافظات

لمواجهه كورونا.. استمرار حملات الرش والتطهير والنظافة بالمنيا

السبت 30/مايو/2020 - 02:16 م
حملات الرش والتطهير
حملات الرش والتطهير
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ايمن رياض

تواصل الوحدات المحلية بجميع مراكز محافظة المنيا حملاتها لتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشان تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تنفيذ اعمال الرش والتطهير والقضاء على أي تجمعات من المواطنين وتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات، واجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة.

 

قال المحافظ اللواء اسامه القاضى إن تنفيذ تلك القرارات تأتي في اطار حرص الدولة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا الي تكثيف تلك الحملات بصفه دورية ومستمر وخاصة خلال ساعات حظر تنقل المواطنين.

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من جانبها تمكنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية بني حرام، بالإضافة لرفع المحلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية بقرية دلجا، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوه، حملة نظافة كبري خلال ساعات حظر تنقل المواطنين بالشوارع والاحياء بالمركز وبقرية بني عامر.

 

و نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اعمال النظافة العامه بحي شمال المدينة وبقرية زهره، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، اعمال الرش والتطهير للمنازل والمباني، بالإضافة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة ورفع المخلفات الصلبة بقرية منقطعين. 

 

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، اعمال رفع تراكمات القمامة بطريق مصر اسوان الزراعي وحتي قرية اتليدم بنطاق المركز. 

 

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