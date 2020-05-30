صحة البرلمان تطالب بالمساواة بين أعضاء جيش مصر الأبيض فى ملف الشهداء

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باستعداده للتدخل شخصيا لحل كل شكوى ترسلها له نقابة الأطباء من خلال قناة تواصل مع النقابة لحل أى أزمة فورا، وتأكيده على أنه بالنسبة لشهداء الأطباء من مصابى كورونا فإنه لا خلاف على اعتبارهم شهداء، وأن صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتكفل بهذا الأمر.





وطالب "حساسين" فى بيان أصدره اليوم، رئيس الوزراء بمعاملة أى شهيد من أعضاء جيش مصر الأبيض سواء من الأطباء أو الصيادلة أو الفنيين وأطقم التمريض وجميع من يعملون داخل المنظومة الصحية المصرية مثل شهداء الجيش والشرطة، لأن أعضاء جيش مصر الأبيض يقدمون أرواحهم شهداء فى مواجهتهم البطولية مع فيروس كورونا.



