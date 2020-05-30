محافظ القليوبية يتابع ارتداء المواطنين للكمامات في مواقف السيارات.. صور

اجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والاقاليم بمدن بنها وكفر شكر وطوخ لمتابعة التزام السائقين والمواطنين تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام ومدير ادارة المرور بالقليوبية ومدير ادارة المواقف والسرفيس .
وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون
كما شدد على التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.
ووجه محافظ القليوبية بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.
وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الاجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
وأكد محافظة القليوبية عدم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة أو المواقف التي تنطلق منها وإليها وسائل النقل الجماعي دون ارتداء الكمامات الواقية وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
اجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والاقاليم بمدن بنها وكفر شكر وطوخ لمتابعة التزام السائٔقين والمواطنين تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام ومدير ادارة المرور بالقليوبية ومدير ادارة المواقف والسرفيس .
وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون
كما شدد على التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسيرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها.
ووجه محافظ القليوبية بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها.
وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الاجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
وأكد محافظة القليوبية عدم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة أو المواقف التي تنطلق منها وإليها وسائل النقل الجماعي دون ارتداء الكمامات الواقية وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.