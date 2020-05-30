محافظ القليوبية يتابع ارتداء المواطنين للكمامات في مواقف السيارات.. صور

اجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والاقاليم بمدن بنها وكفر شكر وطوخ لمتابعة التزام السائقين والمواطنين تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام ومدير ادارة المرور بالقليوبية ومدير ادارة المواقف والسرفيس .

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون

كما شدد على التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

ووجه محافظ القليوبية بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الاجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين