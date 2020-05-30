111 حالة جديدة.. ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 33340

سجلت السلطات الصحية في إيطاليا 111 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأعلنت إيطاليا عن 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 232,664 حالة.





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في المقابل، بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيطاليا 33340 حالة.





وعاودت الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا في إيطاليا للارتفاع مرة أخرى، بعدما سجلت 87 حالة وفاة جديدة، الجمعة، و70 حالة في اليوم السابق.



