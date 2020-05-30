سوناطراك الجزائرية تصبح صاحبة حصة أغلبية في خط أنابيب ميدغاز

قالت شركة سوناطراك النفطية الجزائرية المملوكة للدولة يوم السبت إنها أصبحت مساهما رئيسيا في خط أنابيب ميدغاز بعد أن استحوذت على حصة نسبتها 19.10 بالمئة من سيبسا الإسبانية.
وأضافت سوناطراك في بيان أن الاتفاق رفع حصتها إلى 51 بالمئة بينما تملك مجموعة ناتورجي الإسبانية للطاقة 49 بالمئة من خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا.
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ولم تفصح سوناطراك عن التفاصيل المالية للاستحواذ على الحصة في خط الأنابيب الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 8.2 مليار متر مكعبة سنويا.
شركة "سوناطراك" البترولية توافق بشروط على عودة استثماراتها فى ليبيا
رئيس الجزائر المؤقت يقيل رئيس شركة النفط سوناطراك
شركة "سوناطراك" البترولية توافق بشروط على عودة استثماراتها فى ليبيا
رئيس الجزائر المؤقت يقيل رئيس شركة النفط سوناطراك
وقال البيان وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية أن الشركة بذلك ”تعزز مكانتها كمورد رئيسي وموثوق للغاز الجزائري للعملاء في أوروبا“.