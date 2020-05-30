ملكة جمال ولاية مينيسوتا تطلب الطلاق من الضابط قاتل جورج فلويد .. تفاصيل

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ان محامي زوجة ضابط الشرطة الأبيض المتهم بقتل جورج فلويد قدمت طلبا للطلاق منه، جراء ما فعله بضحيته، والذي إثار موجة من التظاهرات في ولاية مينيسوتا.





وأوضحت الصحيفة أن كيلي شوفين ، الفائزة بلقب ملكة جمال ولاية مينيسوتا ، تسعى للحصول على الطلاق من ديريك شوفين، في نفس اليوم الذي اتهم فيه الشرطي الشاب الاسمر جورج فلويد يوم الاثنين.

أقرأ أيضا:





وحشية.. متظاهرون بأمريكا يسحلون مسنة معاقة منعتهم من سرقة متجر





وقالت زوجة الضابط المتهم أن موت الشاب الاسمر جورج. دمرها عاطفيا هي وعائلتها، واصفه الحادث بأنه مأسوي ومروع.





وحسب ما ذكرته الصحيفة، طلبت ملكة الجمال السابقة الطلاق من زوجها الشرطي ديريك شوفين الذي تسبب في مقتل الشاب الأمريكي الأسمر جورج فلويد





وقالت الصحيفة ان، الضابط ديريك شوفيني صاحب ال 44 عاما ، تم احتجازه يوم الجمعة واتهم بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ، وأمر بدفع كفالة قدرها 500،000 دولار.