AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ملكة جمال ولاية مينيسوتا تطلب الطلاق من الضابط قاتل جورج فلويد .. تفاصيل

السبت 30/مايو/2020 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ان محامي  زوجة ضابط الشرطة الأبيض المتهم بقتل جورج فلويد قدمت طلبا للطلاق منه، جراء ما فعله بضحيته، والذي إثار موجة من التظاهرات في ولاية مينيسوتا.


وأوضحت الصحيفة  أن كيلي شوفين ، الفائزة  بلقب ملكة جمال ولاية مينيسوتا ، تسعى للحصول على الطلاق من ديريك شوفين، في نفس اليوم الذي اتهم فيه الشرطي  الشاب الاسمر جورج فلويد يوم الاثنين.

أقرأ أيضا:


وحشية.. متظاهرون بأمريكا يسحلون مسنة معاقة منعتهم من سرقة متجر


وقالت زوجة الضابط المتهم أن موت الشاب الاسمر جورج. دمرها عاطفيا هي وعائلتها، واصفه الحادث بأنه مأسوي ومروع.


وحسب ما ذكرته الصحيفة، طلبت ملكة الجمال السابقة الطلاق من زوجها الشرطي ديريك شوفين الذي تسبب في مقتل الشاب الأمريكي الأسمر جورج فلويد


وقالت الصحيفة ان، الضابط ديريك شوفيني صاحب ال 44 عاما ، تم احتجازه يوم الجمعة واتهم بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ،   وأمر بدفع  كفالة قدرها  500،000 دولار.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وحشية.. متظاهرون بأمريكا يسحلون مسنة معاقة منعتهم من سرقة متجر

ترامب: قوات الحرس الوطني تصل منيابوليس

توجيه تهمة القتل العمد للشرطي الأمريكي المسؤول عن وفاة جورج فلويد

الرئيس الأمريكي بعد حادث مقتل فلويد: لن نسمح بالفوضى

استمرار المظاهرات الغاضبة في واشنطن ومدن أمريكية أخرى بعد مقتل فلويد ..فيديو

البنتاجون: الشرطة العسكرية في حالة تأهب لمكافحة الشغب في مينيابوليس

ترشيحاتنا

عداد كورونا.. الصحة: 23449 مصابا.. 5693 حالة شفاء.. 913 متوفيا

الحكومة: سننظر في العودة التدريجية لرحلات الطيران الدولية النصف الثاني من يونيو

لا كمامة ولا مسافات.. زحام كبير بمحطة سكة حديد ملوى..شاهد

كانوا بيهزروا معاه .. أقوال والد طفل واقعة الكلب تقلب موازين القضية .. القصة الكاملة

للمسافرين على الطائرات السعودية.. احذر ارتكاب هذه الأفعال

بسبب كورونا ..عزل 750 فردا في 49 قرية بالدقهلية منذ انتشار الفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن ارتداء الأطفال للكمامات؟.. أطباء يجيبون

بدون ماكياج.. هند صبرى بإطلالة كاجوال من المنزل.. شاهد

بالكمامة أمام البحر .. أروى تخطف الأنظار بإطلالة رياضية