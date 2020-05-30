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رياضة

للرحيل عن النادى الأهلى .. أزارو يتلقى 3 عروض من السعودية والإمارات وفرنسا

السبت 30/مايو/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي، قد تلقى 3 عروض من أجل الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير مغربية، أن أزارو تلقى عروضًا من أندية في المملكة العربية السعودية، والإمارات، وفرنسا، من أجل الرحيل عن الأهلي الموسم المقبل.

وأشارت الصحف المغربية، أن أزارو تلقى عرضًا من الشباب السعودي، وعرضًا من أحد فرق الدرجة الثانية في فرنسا، وعرضا آخر من نادٍ إماراتي.

يذكر أن أزارو قد تمت إعارته لصفوف نادي الاتفاق السعودي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر.

ومن المقرر أن تحسم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في الفترة القادمة، مصير أزارو من الاستمرار في صفوف الفريق أو عدمه.
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