حبس عاطل لسرقته مركبة توك توك بالإكراه في حلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس احد العناصر الاجرامية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب واقعة سرقة مركبة توك توك بالاكراه من احد السائقين.





وامرت النيابة رجال المباحث بسرة التحرى عن نشاط المتهم السابق، والوقائ التى ارتكبها من قبل.





وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط أحد العناصر الإجرامية فور إرتكابه واقعة سرقة مركبة توك توك بالإكراه.





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بدائرة القسم تناهى لسمعهم صوت إستغاثة أحد الأشخاص.





بإستبيان الأمر تم التقابل مع (سائق توك توك مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) والذى قرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك إستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لمحل الواقعة وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزته وإستولى منه على مركبة التوك توك قيادته ولاذ بالفرار.





وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف تم ضبطه حال إستقلاله مركبة التوك توك المستولى عليها ، وبحوزته (قطعتى سلاح أبيض "سنجة، نصل معدنى"المستخدمان فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بسرقته بالإكراه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





يأتى ذلك فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والعمل على منعها قبل وقوعها وذلك من خلال تكثيف المرورات بكافة الدوائر لمتابعة الحالة الأمنية.



