AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد حضوره حفلا في إسبانيا.. إصابة أمير بلجيكي بفيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 10:17 م
الأمير البلجيكي يواكيم
الأمير البلجيكي يواكيم
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن متحدث باسم القصر الملكي البلجيكي أن الأمير يواكيم، ابن شقيقة ملك البلاد فيليب، أصيب بفيروس كورونا، بعد حضوره حفلًا بمدينة قرطبة جنوبي إسبانيا، الثلاثاء الماضي.

وبحسب وكالة "رويترز"، أوضح المتحدث باسم القصر الملكي البلجيكي أن الأمير يواكيم سافر من بلجيكا إلى إسبانيا يوم 24 مايو لغرض التدريب وأنه لا يزال هناك.


وقالت صحيفة "إلباييس" الإسبانية إن الأمير، وهو العاشر في ترتيب ولاية العرش البلجيكي، حضر الحفل مع 26 شخصا آخرين.

ويُعد ذلك خرقا لقواعد العزل العام في منطقة قرطبة حيث يبلغ الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع حاليا 15.

وقالت الشرطة الإسبانية إنها بدأت تحقيقا في هذه الواقعة وإن أولئك الذين انتهكوا القيود قد يواجهون غرامات تتراوح قيمتها بين 600 و10000 يورو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غراميات مع أكثر من 1500 امرأة.. عشيقة ألمانية تهدد بفضيحة جديدة لملك إسبانيا السابق

بعد إصابة أمير ويلز بـ كورونا.. أين يعيش أفراد العائلة المالكة؟

إسبانيا تسجل 832 حالة وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة

الغموض سيد الموقف.. هل خضعت الملكة إليزابيث لاختبار كورونا بعد إصابة جونسون؟

ترشيحاتنا

983 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا.. وارتفاع الوفيات إلى 4515

ثالث حالة فى البرلمان.. إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا

إثيوبيا تعلن خطوة جديدة تمهيدا لبدء ملء سد النهضة

صيام الستة البيض من شوال مكروه في هذه الحالة

بدون ماكياج.. هند صبرى بإطلالة كاجوال من المنزل.. شاهد

نبيلة عبيد: تليفون أروى سبب مشاركتي في"رامز مجنون رسمى"| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود المطرز.. سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا

هل يمكن ارتداء الأطفال للكمامات؟.. أطباء يجيبون

بدون ماكياج.. هند صبرى بإطلالة كاجوال من المنزل.. شاهد