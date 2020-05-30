بعد حضوره حفلا في إسبانيا.. إصابة أمير بلجيكي بفيروس كورونا

أعلن متحدث باسم القصر الملكي البلجيكي أن الأمير يواكيم، ابن شقيقة ملك البلاد فيليب، أصيب بفيروس كورونا ، بعد حضوره حفلًا بمدينة قرطبة جنوبي إسبانيا، الثلاثاء الماضي.





وبحسب وكالة "رويترز"، أوضح المتحدث باسم القصر الملكي البلجيكي أن الأمير يواكيم سافر من بلجيكا إلى إسبانيا يوم 24 مايو لغرض التدريب وأنه لا يزال هناك.









وقالت صحيفة "إلباييس" الإسبانية إن الأمير، وهو العاشر في ترتيب ولاية العرش البلجيكي، حضر الحفل مع 26 شخصا آخرين.





ويُعد ذلك خرقا لقواعد العزل العام في منطقة قرطبة حيث يبلغ الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع حاليا 15.





وقالت الشرطة الإسبانية إنها بدأت تحقيقا في هذه الواقعة وإن أولئك الذين انتهكوا القيود قد يواجهون غرامات تتراوح قيمتها بين 600 و10000 يورو.