تعاون بين جامعة طنطا وكنتاكي الأمريكية في مجال الواقيات ثلاثية الأبعاد

قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أنه تم التواصل مع جامعة كنتاكي الأمريكية لإجراء بروتوكول تعاون مشترك في مجال طباعة الواقيات الشخصية ثلاثية الأبعاد، وهي تقنية جديدة للحماية من فيروس كورونا المستجد.





وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا ، أن هذا البرتوكول يأتي ضمن سلسلة من التعاون المثمر بين جامعة طنطا وجامعة كنتاكي الامريكية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وارسال المبعوثين.





وأكد د. عكاشة، أنه جاري التنسيق لعقد لقاء مشترك في القريب العاجل يجمع كل من الدكتور عمرو الحسيني أستاذ الكلي بجامعة كنتاكي، والخبير الامريكى مايكل رينكلر أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة كنتاكي.



