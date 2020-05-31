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تعليم

تعاون بين جامعة طنطا وكنتاكي الأمريكية في مجال الواقيات ثلاثية الأبعاد

الأحد 31/مايو/2020 - 01:01 ص
الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة
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احمد علي
قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أنه تم التواصل مع جامعة كنتاكي الأمريكية لإجراء بروتوكول تعاون مشترك في مجال طباعة الواقيات الشخصية  ثلاثية الأبعاد، وهي تقنية جديدة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا ، أن هذا البرتوكول يأتي ضمن سلسلة من التعاون المثمر بين جامعة طنطا وجامعة كنتاكي الامريكية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وارسال المبعوثين.

وأكد د. عكاشة، أنه جاري التنسيق لعقد لقاء مشترك في القريب العاجل يجمع كل من الدكتور عمرو الحسيني أستاذ الكلي بجامعة كنتاكي، والخبير الامريكى مايكل رينكلر أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة كنتاكي.

وأضاف، أن الدكتور عمرو الحسيني أستاذ الكلي بجامعة كنتاكي، ترأس الجلسة العلمية الثانية ، بينما شارك الخبير الامريكى مايكل رينكلر بمحاضرة قيمة عن تقنية الواقيات ثلاثية الأبعاد لمجابهة فيروس كورونا، حيث أشاد بتنظيم المؤتمر وعرض بوسترات ملخصات الأبحاث علي الموقع الالكتروني للمؤتمر، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول لجامعة طنطا حول "دور البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"،والذي عقد علي مدار يومي 27 و 28 مايو الحالي .
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