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أخبار البلد

مندوبنا لدى الأمم المتحدة: مصر ملتزمة بإرساء السلام والاستقرار في ربوع العالم

الأحد 31/مايو/2020 - 05:33 ص
السفير محمد إدريس،
السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة
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أ ش أ
أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، التزام مصر المتواصل بالعمل من أجل إرساء السلام والاستقرار في ربوع العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الاحتفال الافتراضي الذي نظمته الأمم المتحدة بحضور السكرتير العام للمنظمة الدولية، عبر وسائل الاتصال المرئي بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام، الذي يتم الاحتفال به في 29 مايو من كل عام تخليدًا لذكرى وتضحيات قوات حفظ السلام في مناطق النزاع حول العالم.

وقال ادريس إن جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعليق عقد الاجتماعات بالأمم المتحدة لم تثن المنظمة ودولها الأعضاء عن تنظيم هذا التكريم للشهداء عبر وسائط تكنولوجيا التواصل، عرفانًا وتقديرًا لما قدمته ولازالت تقدمه عمليات حفظ السلام من عمل نبيل في خدمة الإنسانية.

وأضاف أن مصر في هذه المناسبة تعرب عن الذكرى الخالدة لمن رحلوا عنا من حفظة السلام في قلوبنا وأذهاننا، وأننا لن ننسى تضحيتهم من أجل عالم أفضل يسوده السلام والاستقرار.

كما أعرب عن خالص تعازي حكومة مصر وشعبها لأسر شهداء حفظ السلام، وجرى خلال الحفل تكريم حفظة السلام الذين جادوا بأرواحهم خلال العام الماضي من خلال منحهم ميدالية تحمل اسم سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق داج همرشولد.

وتحتل مصر المرتبة السابعة عالميًا ضمن قائمة كبريات الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث جاءت أولى مشاركاتها في عملية حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية عام 1960، وتواصلت منذ ذلك الحين مشاركة مصر الفاعلة في حفظ السلام وخاصة في قارتها الأفريقية تضامنًا مع أشقائها.

كما تقوم مصر بدور مُبادر وفاعل في صياغة وبلورة مفاهيم وسياسات حفظ السلام الأممية، حيث كانت ضمن مبادراتها ذات الصلة طرح وثيقة "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام" التي قدمت توصيات هامة لتفعيل مبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة المعنونة "العمل من أجل حفظ السلام".
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