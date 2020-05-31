سبب آخر للوفاة.. تشريح جثة فلويد يثير موجة غضب جديدة في أمريكا| فيديو

صدر تقرير الطب الشرعي الأولي لتشريح جثة الأمريكي «جورج فلويد» الذي اندلعت من أجله الاحتجاجات المدينة للعنصرية مع السود في الولايات المتحدة والاشتباكات المنددة أمام البيت الأبيض.

يقول التقرير أن فلويد مات نتيجة مشاكل صحية ناجمة عن تناول الكحول ساهمت في وفاته وأن الأمر لا يتعلق بالاختناق وفقًا للتقرير الذي أثار موجة شديدة من الغضب.

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وأضاف التقرير عدم وجود "نتائج مادية" تدعم تشخيص الوفاة "بالاختناق" وفقًا لموقع بيزنس إنسايدر، وأشار التقرير إلى عدة أمراض عانى منها فلويد ساهمت في وفاته أيضًا.

ووفقًا لما جاء في التقرير، عانى فلويد من مشاكل صحية أساسية تتمثل في: داء الشريان التاجي، أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، مما أثار غضبًا شديدًا على مواقع التواصل من المستخدمين تجاه التقرير الذي وصفوه بـ "طمس الحقائق".

ووقعت وفاة فلويد المروعة جراء قتله على يد رجال الشرطة في جريمة عنصرية هزت الرأي العام الأمريكي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، حيث قام ضابط شرطة يدعى ديريك شوفين بتثبيته على الأرض والضغط بركبته على عنقه لمدة 8 دقائق حتى توفى.