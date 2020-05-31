AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصطفى بكري عن مظاهرات جورج فلويد: أمريكا تتذوق من نفس الكأس

الأحد 31/مايو/2020 - 07:00 ص
رنا اشرف
نشر الكاتب الصحفي، مصطفى بكرى تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.

وعلق مصطفى بكري، فى التغريدة على الأحداث التى تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية بعد حادثة مقتل جورج فلويد مواطن امريكي من اصل افريقي.

اقرأ أيضًا:


وقال بكري: "‏‏الربيع العبري ينتقل إلي أمريكا، طباخ السم ، أمريكا تتذوق من نفس الكأس ، المظاهرات تمتد إلي غالبية المدن علي خلفية مقتل الشرطه لأحد المواطنين السود".

واستعانت سلطات عدة ولايات ومدن أمريكية بقوات الحرس الوطني لمساعدة الشرطة في فض الاحتجاجات التي شابها العنف بسبب مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد رجل شرطة.

وبحسب "سي إن إن"، قال بيان للحرس الوطني في العاصمة واشنطن إنه تم استعدائه لمساعدة الشرطة في محيط البيت الأبيض بناء على تكليف من وزير الجيش بوزارة الدفاع الأمريكية.

وذكرت "سي إن إن"، أن هناك ما لا يقل عن 8 ولايات ومقاطعة كولومبيا استعانت بالحرس الوطني لمواجهة المظاهرات التي تشهد تصاعدا في أعمال العنف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتقال الشرطي المسؤول عن مقتل الأمريكي جورج فلويد في منيابوليس

توجيه تهمة القتل العمد للشرطي الأمريكي المسؤول عن وفاة جورج فلويد

استمرار المظاهرات الغاضبة في واشنطن ومدن أمريكية أخرى بعد مقتل فلويد ..فيديو

اليوم الرابع من الفوضى.. الحشود يتحدون حظر التجول في مينيابوليس واستمرار الشغب والنهب وإشعال الحرائق ..فيديو

لأول مرة منذ 164 عاما.. حاكم مينيسوتا يعلن التعبئة الشاملة للحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات

قاتل جورج فلويد كان ضابطًا زميله في الماضي.. والكارثة بدأت بـ 20 دولارا مزورة..تفاصيل

ترشيحاتنا

أشعر بمعاناة السود .. كيم كارداشيان تعلن الحرب على العنصرية بعد مقتل فلويد

النائب العام يأمر بحبس متهمين للإساءة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

شملت التوك توك.. متحدث الوزراء يوضح حالات دفع غرامة الكمامة في وسائل النقل.. فيديو

اخبار الرياضة.. رحيل 4 لاعبين عن الزمالك.. موقف التعاقد مع موليكا.. وفيروس كورونا يضرب ريال مدريد

تخطت فرنسا.. البرازيل تقفز للمركز الرابع كأكثر دول العالم تضررا بـ كورونا

لأول مرة منذ 71 يوماً.. السعودية تفتح أبواب المسجد النبوي أمام المصلين في الفجر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيوان مجهول يفترس حصان مواطن سعودي.. فيديو

لـ طفلك .. وصفات طبيعية تساعد على تهدئة البشرة من ارتداء الكمامة

سبب آخر للوفاة.. تشريح جثة فلويد يثير موجة غضب جديدة في أمريكا| فيديو