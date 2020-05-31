مصطفى بكري عن مظاهرات جورج فلويد: أمريكا تتذوق من نفس الكأس

نشر الكاتب الصحفي، مصطفى بكرى تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.





وعلق مصطفى بكري، فى التغريدة على الأحداث التى تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية بعد حادثة مقتل جورج فلويد واطن امريكي من اصل افريقي.





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وقال بكري: "‏‏الربيع العبري ينتقل إلي أمريكا، طباخ السم ، أمريكا تتذوق من نفس الكأس ، المظاهرات تمتد إلي غالبية المدن علي خلفية مقتل الشرطه لأحد المواطنين السود".





واستعانت سلطات عدة ولايات ومدن أمريكية بقوات الحرس الوطني لمساعدة الشرطة في فض الاحتجاجات التي شابها العنف بسبب مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد رجل شرطة.





وبحسب "سي إن إن"، قال بيان للحرس الوطني في العاصمة واشنطن إنه تم استعدائه لمساعدة الشرطة في محيط البيت الأبيض بناء على تكليف من وزير الجيش بوزارة الدفاع الأمريكية.





وذكرت "سي إن إن"، أن هناك ما لا يقل عن 8 ولايات ومقاطعة كولومبيا استعانت بالحرس الوطني لمواجهة المظاهرات التي تشهد تصاعدا في أعمال العنف.



