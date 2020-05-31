ارتفاع معدلات شفاء كورونا واتصال السيسي وماكرون وفتح المسجد الأقصى.. أبرز أخبار صحف الإمارات

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تحسن مستوى التعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الإمارات.





*الإمارات.. تحسن في مؤشر التعافي من «كورونا»





وبحسب "الخليج"، عقدت حكومة الإمارات يوم السبت، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» في الدولة، وتحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات، والدكتورة فريدة الحوسني المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي. واستعرضتا مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بفيروس «كوفيد ـ 19»، وأجابتا عن بعض التساؤلات الصحية.





وقالت الدكتورة الشامسي: «إن توسيع نطاق الفحوص مستمر، حيث أجرينا 42,624 فحصًا جديدًا، كشفت عن 726 إصابة، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 33,896 إصابة، وهذا العدد يشمل الحالات التي تتلقى العلاج، والتي شفيت والوفيات».





وأعلنت ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 17,546، بعد تسجيل 449 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراضه، وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى وفاة شخصين من المصابين بمرض «كوفيد ـ 19»، ليصل عدد الوفيات إلى 262. وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم، وتمنت لذويهم الصبر والسلوان.





ومع هذه الحالات يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وتلك التي ما زالت تتلقى العلاج 16,088 من جنسيات مختلفة.





*«الاتحاد للطيران» تستعد لتشغيل رحلاتها المنتظمة مطلع يوليو





وبحسب "الإمارات اليوم"، أعلنت «شركة الاتحاد للطيران» أنها تستعد لتشغيل رحلاتها المنتظمة، بدءًا من الأول من يوليو المقبل، في وقت بدأت فيه تلقي حجوزات السفر.





وقال متحدث باسم الشركة، في تصريحات صحافية، إن تعليق رحلات الركاب من دولة الإمارات وإليها لايزال ساري المفعول، موضحًا أنه تم اتخاذ هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لاحتواء انتشار فيروس «كوفيد-19»، ويخضع للمراجعة المستمرة.





وأضاف المتحدث أن تشغيل الرحلات المقبلة سيكون تدريجيًا، وذلك في ضوء قيود السفر الموضوعة، مشيرًا إلى أنه يمكن للمسافرين الحجز حاليًا على الوجهات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للناقلة.





وأكد أن «الاتحاد للطيران» ستزيد عدد الرحلات الخاصة طوال يونيو المقبل، والتي تشغلها من أبوظبي إلى عدد من الوجهات الرئيسة حول العالم، فضلًا عن رحلات الربط بين المملكة المتحدة وأستراليا.





*المسجد الأقصى يعيد فتح أبوابه بعد إغلاقه لأكثر من شهرين





وبحسب "البيان"، أعاد المسجد الأقصى بالقدس فتح أبوابه أمام المصلين فجر اليوم الأحد بعد إغلاقه لمدة شهرين ونصف الشهر بسبب فيروس كورونا لكن السلطات فرضت بعض الإجراءات الاحترازية في ظل تحذير مسؤولي الصحة من ارتفاع الإصابات بالفيروس.





ويأتي استئناف الصلاة بثالث أقدس المواقع الإسلامية بعد فترة كئيبة على مسلمي القدس الذين أمضوا شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام بدون زياراتهم اليومية المعتادة للمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المجاور.





وأرجع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قرار إعادة فتح المسجد المغلق منذ 15 مارس إلى بطء انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، مع فرض السلطات بعض الإجراءات لتقليل مخاطر انتشار العدوى، مثل ارتداء الكمامات وإحضار سجاجيد الصلاة.





وقال شاهد من رويترز إن مئات من المسلمين رددوا "الله أكبر" مع احتشادهم داخل المجمع بالبلدة القديمة بالقدس لأداء صلاة الفجر اليوم الأحد. وسجد بعضهم مقبلين الأرض عند دخولهم.





*السيسي وماكرون يؤكدان حرصهما على إنهاء أزمة ليبيا





وبحسب "الخليج"، أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، حرصهما على إنهاء الأزمة الليبية؛ عبر حل سياسي من خلال دعم المساعي الأممية، وتنفيذ مخرجات برلين، فيما أعلن الجيش الليبي، يوم السبت، عن مقتل الإرهابي مراد أبو حمود العزيزي، قائد ميليشيات «السلطان مراد»؛ إثر اشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس، كما تم أسر 31 من ميليشيات الوفاق؛ بينهم 10 من المرتزقة الأجانب، في حين عبر رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي عن قلق بلاده حيال استمرار تدفق الأسلحة الى ليبيا، معتبرًا ذلك تصعيدًا يساهم في تاجيج النزاع، ويطيل معاناة الشعب الليبي، ويشكل خطرًا على الامن الاوروبي.





وقال الرئيس المصري لنظيره الفرنسي خلال اتصال هاتفي بينهما، السبت، إن موقف مصر الاستراتيجي ثابت تجاه الأزمة الليبية، وهو متمثل في استعادة أركان الدولة ومؤسساتها، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية.





وأضاف السيسي: هذا إلى جانب وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية: إن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا؛ حيث أكد الرئيس الفرنسي حرصه على تبادل وجهات النظر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.





وأضاف: إن الرئيسين أكدا حرصهما الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة، وتنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي.

*عودة آمنة لموظفي المؤسسات الحكومية اليوم





وبحسب "البيان"، وسط إجراءات احترازية دقيقة وحصينة، يستأنف الموظفون العاملون في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والدوائر المحلية، وغرف التجارة والصناعة، والقطاع الخاص، على مستوى الدولة، اليوم دوامهم الاعتيادي من مواقع مكاتب عملهم الرسمية.





ويأتي ذلك، في ظل النجاح الكبير الذي تحققه الإمارات في مواجهة تداعيات تفشي جائحة «كورونا». وحددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عودة الموظفين لدوامهم الرسمي، اعتبارًا من اليوم بنسبة 30 %، وتتزايد تدريجيًا، بناء على المستجدات.





وحددت حكومة دبي عودة الموظفين بنسبة 50 %، اعتبارًا من صباح اليوم، على أن يتم رفعها إلى 100 % في 14 يونيو المقبل.





وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جاهزية دوائر حكومة دبي لعودة الموظفين، وجددت التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما وزعت بروتوكول العودة للعمل على جميع دوائر حكومة دبي للاسترشاد، بما جاء فيه من إرشادات وإجراءات احترازية لسلامة الموظفين والمتعاملين، تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في الأنظمة المماثلة، ويهدف البروتوكول إلى تفصيل الأدوار والمسؤوليات للمعنيين بتنفيذه، وتحقيق الاستقرار النفسي، وتحسين الشعور بالأمان للموظفين العائدين للعمل.



