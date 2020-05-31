ترامب يدعو كوريا الجنوبية لانضمامها لقمة مجموعة الـ7 الكبار

أكد مسئول رفيع المستوى بالمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن سول ستجري مشاورات مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوة كوريا الجنوبية إلى الانضمام لقمة مجموعة الدول السبع الكبار.





وذكر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته - في تصريح للصحفيين اليوم نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية - أنه أدرك رغبة الرئيس الأمريكي من خلال تصريحاته التي أدلى بها وهو على متن "طائرته الرئاسية".





وأفاد في رد على سؤال عما إذا كان المكتب الرئاسي تلقى طلبا مسبقا لحضور قمة مجموعة الدول السبع، بأنه لم يتلق مثل هذا الطلب.



