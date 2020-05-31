بعد 3 أشهر من إغلاقه .. إعادة فتح برج بيزا المائل

بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، أعادت السلطات الإيطالية فتح برج بيزا في شمال إيطاليا أمام السائحين مرة أخرى.





وكان اول من يصعد البرج، الطفلة ماتيلد البالغة من العمر 10 سنوات ووالدها روبرتو.





وعادة ما يجذب البرج والمواقع المحيطة خمسة ملايين زائر سنويًا، لكن إجراءات تخفيف الإغلاق التى بدا تطبقها تعني أنه سيسمح فقط بـ 15 في البرج في أي وقت .





وسيتعين على الزوار ارتداء أقنعة وأداة إلكترونية ترسل إشارات وأصوات تحذيرية إذا دخل شخص ما على مسافة متر من شخص آخر.

ويقول مشغلو الموقع أنهم سيعانون خسائر مالية، لكنهم أرادوا إرسال إشارة أمل.



