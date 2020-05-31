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محافظات

محافظ البحيرة: فتح منافذ بالمواقف لتوفير الكمامات والمستلزمات والمطهرات للركاب بأسعار مخفضة

الأحد 31/مايو/2020 - 01:08 م
البحيرة
البحيرة
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جمالات الدمنهورى
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن فتح منافذ لتوفير الكمامات والمطهرات ومستلزمات الوقاية للمواطنين بمواقف السيارات بنطاق المحافظة بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لوقاية المواطنين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).


وقال اللواء هشام آمنة إن الجامعة قامت بفتح منفذين لبيع وتوفير المستلزمات الوقاية من كمامات، وكحول، وقفازات طبية بأسعار اقتصادية ومخفضة، وذلك بمجمع مواقف دمنهور باب ٨ ومنفذ آخر خارج المجمع.


وأوضح أنه جار التنسيق مع العديد من الجهات الوطنية ورجال الأعمال والمشاركة المجتمعية للتوسع فى فتح مثل المنافذ لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة وبالمجان تيسيرا على المواطنين ولتنفيذ جميع الإجراءات والقرارات الوقائية التى تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على أمن وسلامة المواطنين.


      
                                     
وحذر المحافظ جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك وسائقى وركاب وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بتوقيع غرامة تقدر بمبلغ 4 آلاف جنيه لمن يخالف قرار رئيس الوزراء ولم يرتد الكمامات الواقية.


وشدد على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية واستغلال خلو الشوارع من المارة وامتثال المواطنين لقرار حظر التجول خلال الفترة المسائية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.
محافظ البحيرة: فتح منافذ بالمواقف لتوفير الكمامات والمستلزمات والمطهرات للركاب بأسعار مخفضة
محافظ البحيرة: فتح منافذ بالمواقف لتوفير الكمامات والمستلزمات والمطهرات للركاب بأسعار مخفضة
محافظ البحيرة: فتح منافذ بالمواقف لتوفير الكمامات والمستلزمات والمطهرات للركاب بأسعار مخفضة
محافظ البحيرة: فتح منافذ بالمواقف لتوفير الكمامات والمستلزمات والمطهرات للركاب بأسعار مخفضة
محافظ البحيرة: فتح منافذ بالمواقف لتوفير الكمامات والمستلزمات والمطهرات للركاب بأسعار مخفضة
محافظ البحيرة: فتح منافذ بالمواقف لتوفير الكمامات والمستلزمات والمطهرات للركاب بأسعار مخفضة
محافظ البحيرة: فتح منافذ بالمواقف لتوفير الكمامات والمستلزمات والمطهرات للركاب بأسعار مخفضة
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