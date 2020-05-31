البابا تواضروس الثانى: نحتفل سنويًا بدخول العائلة المقدسة لمصر فى الأول من يونيو.. فيديو

وجه البابا تواضروس الثاني، كلمة بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، قائلًا: إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تأسست من خلال 3 أحداث هامة أولها قبل ميلاد المسيح بخمسمائة عام، والأمر الثاني العائلة المقدسة دخلوا مصر خوفًا وهروبًا من هيرودس الذى قتل أطفال بيت لحم.





وأضاف البابا تواضروس خلال كلمته التي أذاعتها فضائية " اكسترا نيوز"، أن العائلة المقدسة مكثت فى مصر فترة 3 سنوات و6 أشهر و10 أيام، مشيرًا إلى أن تأسيس الكنيسة فى مصر كان فى منتصف القرن الأول الميلادى والذى توفى فى عام 68 ميلاديًا.





وتابع أن العائلة المقدسة مكثت فى مصر واختصتها مصر دون عن باقى دول العالم، وعاشت العائلة المقدسة فى سيناء والوجه البحرى والقاهرة القديمة ثم إلى الصعيد وامتدت الرحلة حتى منطقة جبل أسيوط ودير المحرق، ولم تمكث فى مكان واحد فقط.





وأوضح أنه يتم الاحتفال بالرحلة المقدسة فى اليوم الأول من يونيو سنويًا، مؤكدًا أن هذه الزيارة باركت مصر كلها.





ولفت إلى أن وجود الأقباط فى أكثر من 100 دولة حول العالم جعل هذا اليوم بمثابة عيد قبطى ومصرى ويحتفلون بتلك المناسبة بالألحان والطقوس الكنيسية.