في أمس الحاجة لدعائكم.. عيد هيكل يوجه رسالة مؤثرة لأهل دائرته بعد إصابته بكورونا

وقال النائب عيد هيكل، في رسالته لأهالي الدائرة "أهلي وأخوتي شعب مصر العظيم .. أهالي ومواطني دائره المرج أحدثكم اليوم وأنا في أمس الحاجة لدعاءكم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي أمر بها شخصيا" وأصارحكم وكيف لا وأنتم العزوة والسند بعد الله عز وجل".













وأضاف: "في الوقت الذي ناشدت فيه المواطنبن بأن يلتزموا بيوتهم ودعمت توجهات الدولة ضد فيروس كورونا واستخدام وسائل الوقاية والتباعد، ولكن بصفتي نائب للشعب و إصراري علي العمل علي حل المشاكل التي تواجهكم في تلك الظروف ولذلك فضلت مصلحة بلدي وأهلي علي نفسي وأسرتي وفتحت مقراتي بانتظام لاستقبال حوائج الناس والعمل علي حلها كما أطلقت أكبر حملة لتعقيم وتطهير شوارع حي المرج بالكامل وكنت علي رأسها وأشرف عليها ساعة بساعة وكذلك حملة لمساعدة أهالينا وتوفير المواد الغذائية للأسر الاكثر احتياجا وذلك مع مراعاه كل وسائل الاحتياط المعلن عنها".





وأشار عضو البرلمان إلى أنه لولا أن قضاء الله نافذ لا محالة فقد أصبت بهذا الفيروس الخطير، وبعد تأكد التحاليل تم عزلي في أماكن العزل المخصصة للعلاج من قبل الدوله ووزارة الصحة، أعانهم الله علي مايبذلوه من جهود لمواجهة الوباء.





كما وجه الشكر للأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، والإدارة الطبية بالمجلس وعلي رأسها د. هدي ود مصطفي والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ووكيل مجلس النواب سليمان وهدان علي اهتمامهم.





وتابع: "أؤكد علي أن جميع مقراتي مفتوحة وكذلك كل وسائل الاتصال مفتوحة للعمل علي حل جميع المشكلات التي تواجهكم في تلك الظروف، مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمه طبقا لتوجهات الدولة.