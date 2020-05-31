حصر المخالطين.. إصابة نائب محافظ الإسكندرية ومستشاره بـ «كورونا»

أعلنت محافظة الإسكندرية ، اليوم، إصابة كل من أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، مستشار المحافظ، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقامت المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة بأخذ مسحة من جميع المخالطين لمستشار المحافظ ومنهم اللواء محمد سحلول، الذي ثبت إيجابية تحاليله وإصابته بفيروس كورونا المستجد.





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وقال بيان صادر عن المحافظة، اليوم، إنه تبين بفحص المرافقين لـ"سحلول" إيجابية نتيجة التحليل الخاصة بكل من أحمد جمال، نائب المحافظ اللواء حمدي الحشاش، مستشار المحافظ.



