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أخبار العالم

الموجة الثانية بدأت.. العراق يسجل 260 إصابة و10 وفيات بـ كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الصحة في العراق، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الوزارة إنها سجلت 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 205 حالات.

وأضافت أنها سجلت 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 6439 شخصًا.

وارتفع إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في العراق ليصل إلى 3156 شخصًا بعد تعافي 46 مصابًا.

من جانبها قالت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد إن الموجة الثانية من تفشي كورونا في العراق قد بدأت، وقد يتم تسجيل ألف إصابة يوميا خلال هذا الأسبوع. 
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