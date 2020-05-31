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وزيرة الصناعة: نستهدف إنتاج 30 مليون كمامة شهريا.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 10:17 م
وزير الصناعة
وزير الصناعة
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حمزة شعيب
أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اهتمام الدولة بتوفير الكمامات بالمواصفات المناسبة.
وتابعت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نسعى لتوفير الكمامة في جميع المصالح الحكومية ووسائل المواصلات»، مشيرة إلى أنه سيتم توفير 8 ملايين كمامة كمرحلة أولى ستكون متوفرة خلال أسبوع.

وأوضحت أنها تلقت مواصفات الكمامة من وزارة الصحة ومن بينها في ضرورة أن يكون النسيج قطني، لافتة إلى أن الوزارة ترحب بأي مصنع يلتزم بالمواصفات المطلوبة لإنتاج الكمامة.

وأشارت جامع إلى أنها تواصلت مع اللواء عادل غضان، محافظ بورسعيد بشأن إنتاج مصانع الملابس للكمامة بالمواصفات المطلوبة، لافتة إلى أن هيئة الشراء ستورد الكمامات لقطاعات الدولة.

وأردفت إلى أن الوزارة تستهدف إنتاج 30 مليون كمامة شهريا لتلبية احتياجات السوق المحلية مع الحفاظ على الفرص التصديرية.

وأكدت دعم وزارة التجارة والصناعة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات السوق المحلية

وأشارت إلى نسبة الاستيراد انخفضت بنسبة 24%، مقابل 2% زيادة في حجم الصادرات بسبب إغلاق عدد من الأسواق الخارجية.
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