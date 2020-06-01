بركب دعامات في القلب.. محمد هنيدي عن سبب عدم حضوره جنازة حسن حسني

كشف الفنان محمد هنيدي عن سبب عدم حضوره جنازة الفنان الكبير الراحل حسن حسني؛ ردا على سؤال أحد متابعيه.



وغرد محمد هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "‏حسن حسني الله يرحمه زي ابويا التاني، اكيد عمري ما هتأخر على وداع اخير له الا لسبب قوي .عادةً مابحبش اتكلم لما بتعب .. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين اي حركة. ربنا يرحمك يا عم حسن ماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما اعلم بظروف عباده".

وكان ذلك ردا على تغريدة متابع كتب فيها "لا ويلك أنت أنا كنت أحترمك لكن من يوم وفاة سيدك المرحوم حسن حسني ولي نعمتك إنت وحلمي ومحمد سعد اللمبي أصبحت صغيراا جداا في عيني وخوفكم من كورونا ليس عذراا لكم لكي لا تحضرو جنازته الله يرحمه".

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يذكر أن الفنان حسن حسنى توفى بعد تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها إلى مستشفى دار الفؤاد إلا أن الأطباء لم يستطيعوا إسعافه.

وشُيعت جنازة الفنان الراحل فى مقابر الأسرة بطريق الفيوم الصحراوى وغاب عنها الفنانون حيث لم يحضر سوى محمد الصاوى ومنير مكرم وسعد الصغير.



