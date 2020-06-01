AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بركب دعامات في القلب.. محمد هنيدي عن سبب عدم حضوره جنازة حسن حسني

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:06 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
Advertisements
مصطفى كرم

كشف الفنان محمد هنيدي عن سبب عدم حضوره جنازة الفنان الكبير الراحل حسن حسني؛ ردا على سؤال أحد متابعيه. 

وغرد محمد هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "‏حسن حسني الله يرحمه زي ابويا التاني، اكيد عمري ما هتأخر على وداع اخير له الا لسبب قوي .عادةً مابحبش اتكلم لما بتعب .. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين اي حركة. ربنا يرحمك يا عم حسن ماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما اعلم بظروف عباده".

وكان ذلك ردا على تغريدة متابع كتب فيها "لا ويلك أنت أنا كنت أحترمك لكن من يوم وفاة سيدك المرحوم حسن حسني ولي نعمتك إنت وحلمي ومحمد سعد اللمبي أصبحت صغيراا جداا في عيني وخوفكم من كورونا ليس عذراا لكم لكي لا تحضرو جنازته الله يرحمه".

اقرأ أيضا 

وجعت قلبي.. هنيدي يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة


يذكر أن الفنان حسن حسنى توفى بعد تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها إلى مستشفى دار الفؤاد إلا أن الأطباء لم يستطيعوا إسعافه.

وشُيعت جنازة الفنان الراحل فى مقابر الأسرة بطريق الفيوم الصحراوى وغاب عنها الفنانون حيث لم يحضر سوى محمد الصاوى ومنير مكرم وسعد الصغير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انهيار سعد الصغير من البكاء فى جنازة حسن حسني.. شاهد

شاهد| لقطات من جنازة الفنان الراحل حسن حسنى

ربنا يرحمه ويغفر له.. رحاب الجمل تنعي الراحل حسن حسني

وداعا الفنان الكبير.. نجوم الوطن العربى ينعون حسن حسنى بكلمات مؤثرة

النجوم ينعون الفنان حسن حسنى.. احمد حلمى: رحل الصديق الوفى .. وعادل إمام : فنان كبير .. ونانسى عجرم: أهدانا أجمل الضحكات .. وصلاح عبد الله: بحاول أستوعب المفاجأة

تشرفت بالعمل معاه.. دنيا سمير غانم تنعى حسن حسني

ترشيحاتنا

وضع سقف بتكلفة علاج كورونا.. الحكومة تكشف سبب تعديل موعد حظر التجول ..فيديو

بعد إصابة آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر بـ كورونا .. أحمد موسى يدعم سيدات الإعلام

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 عبر 3 روابط .. قريبا

باكستان تسجل زيادة كبيرة في إصابات كورونا بإجمالي 71111 حالة والوفيات 1520

متحدث الوزراء عن زيادة ساعات الحظر: كل الخيارات مطروحة.. فيديو

شاهد.. ياسمين صبرى تشعل الانستجرام داخل جيم

AdvertisementS

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

الشهيد الـ 30.. وفاة رئيس قسم القلب بالمعهد القومي بـ كورونا

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

بعد إصابة آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر بـ كورونا .. أحمد موسى يدعم سيدات الإعلام

ربنا ينجيها وكل اللي زيها.. دلال عبدالعزيز تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

العثور على جثة رجل بالقرب من سيارة محترقة في منيابوليس

السعر 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر بشرط.. الحكومة: الكمامة القماش ستكون متاحة للمواطنين خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجب لـ دارين حداد: ملكة جمال مش طبيعية| شاهد أحدث ظهور لها

في 5 دقائق.. طريقة عمل السجق الإسكندراني الأصلي

بنطلون مقطع وهاف ستومك.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة