بعد قرار ترامب بتصنيفها منظمة إرهابية.. ما تريد معرفته عن حركة أنتيفا الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن إدارته ستصنف حركة مناهضة الفاشية "أنتيفا" كمنظمة إرهابية، وذلك على خلفية أعمال العنف التي تشهدها التظاهرات الامريكية التي اندلعت احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية يدعى جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.









وهاجم مسؤولون ديمقراطيون وجمهوريون يوم الأحد مجموعات مثل أنتيفا وبوجالو بالإضافة إلى متظاهرين من خارج المدينة كمسؤولين عن أعمال عنف في الاحتجاجات في المدن الكبرى بجميع أنحاء الولايات المتحدة.









جاء ذلك بعد أن أشار ترامب والمدعي العام ويليام بار في وقت سابق إلى المنظمين المناهضين للفاشية والفوضويين "الأناركيين" كمذنبين وراء الفوضى بعد وفاة رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا، جورج فلويد ، على أيدي شرطة مينيابوليس.









وقال آخرون إن المتطرفين اليمينيين مثل أتباع بوجالو، الذين يأملون في إشعال حرب أهلية ثانية، كانوا يضغطون من أجل مثل هذه الانتفاضة في الاحتجاجات.









وقال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي، إن أنتيفا تقود هذه الاحتجاجات العنيفة، في سياتل وبورتلاند وبيركلي، واصفا إياهم بالقوة المدمرة من الراديكاليين الذين يصعب وصفهم حتى باليساريين، بل بالمسلحين.









أنتيفا، التي تعني "مناهضة الفاشية"، هي ائتلاف من المتظاهرين والناشطين اليساريين والفوضويين الذين يصفون أنفسهم بأنهم الذين يسعون إلى مواجهة وإسقاط ما يعتبرونه أقصى اليمين أو اليمين المتطرف. استهدف ترامب وإدارته المجموعة منذ فترة طويلة، والتي جعلت وجودها محسوسًا في الاحتجاجات طوال فترة رئاسته.









ودعا أوبراين مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إلى التحفيف والبدء في مراقبة Antifa ومحاكمة أعضائها.









من هم أنتيفا؟





لم تبدأ المعارك بين الجماعات اليمينية المتطرفة، والتي تؤيد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعبوية، والجماعات المناهضة للفاشية خلال المظاهرات الحالية، بل إنها تدور على الإنترنت وفي الشارع منذ سنوات.









في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، للبحث عن هوية "أنتيفا"، ذهب اثنان من صحفييها إلى الساحل الغربي لأمريكا للبحث عن العنف السياسي في أمريكا.









تُرجع بعض مجموعات "أنتيفا" أصول حركتها إلى معارك ضد الفاشيين الأوروبيين في 1920 و1930. ويقول مارك براي مؤلف كتاب "Antifa: The Anti-Fascist Handbook"، إن حركة Antifa الأمريكية الحديثة بدأت في الثمانينيات مع مجموعة تسمى العمل المناهض للعنصرية. واجه أعضاؤه حليقي الرؤوس النازيين الجدد في الغرب الأوسط الأمريكي وأماكن أخرى. بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت حركة أنتيفا خامدة في الغالب - حتى صعود دونالد ترامب واليمين البديل.









تعارض الحركة "النازيون الجدد" و"الفاشية الجديدة" والعنصرية البيضاء والعنصرية بشكل عام، وفي هذه الأيام تعارض الحركة التي تضم بعض تلك الأفكار: اليمين البديل.









تحدثت "بي بي سي" إلى مجموعات Antifa السرية في ولاية أوريجون. قالوا إنهم يأتون من خلفيات سياسية متنوعة لكنهم توحدوا في معارضتهم للفاشية، ولديهم خط مناهض للحكومة. قالوا إنهم يرون استبدادًا زاحفًا في الإدارة الأمريكية الحالية أنهم يتطلعون إلى بناء "حركة تعزلنا حقًا عن سياسات دونالد ترامب".









قال أحد الأعضاء: "إن الأمر لا يقتصر على مقاومة الإدارة الفيدرالية فحسب، بل يقاوم أيضًا التحركات التي يمكن أن تؤدي إلى الفاشية، وتلك تحدث محليًا سواء من المسؤولين المحليين أو من حركات اليمين البديل.









لكن لماذا يرتدون جميعا اللون الأسود؟ مثل الحركات الاحتجاجية الأخرى التي يعود تاريخها إلى الأناركيين الألمان في حقبة الحرب الباردة، غالبًا ما يرتدي أنصار Antifa جميعًا اللون الأسود، وأحيانًا يغطون وجوههم بالأقنعة أو الخوذات حتى لا يتم التعرف عليهم من قبل الجماعات المتعارضة أو الشرطة. إنه تكتيك مخيف - يُعرف باسم "الكتلة السوداء- البلاك بلوك" - والذي يسمح لهم أيضًا بالتحرك معًا كمجموعة مجهولة. هناك أيضًا فروع - قالت إحدى مجموعات Antifa في ولاية أوريجون إن لديها أيضًا "كتلة خفيف - سناك بلوك" من الأشخاص الذين يقدمون الطعام والماء لحلفائهم خلال الاحتجاجات.









تتطلع أنتيفا إلى تعطيل جميع الأحداث التي ينظمها اليمين البديل والمتحدثين من أقصى اليمين. يستخدمون مجموعة متنوعة من التكتيكات للقيام بذلك - بما في ذلك الصراخ والهتافات وتشكيل السلاسل البشرية لمنع المتظاهرين اليمينيين. البعض لا يعتذر عن تكتيكاتهم عبر الإنترنت، والتي تشمل مراقبة أقصى اليمين على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ينشرون معلومات شخصية عن خصومهم عبر الإنترنت، ما يعرف باسم "doxxing". لقد تسببوا في فصل بعض أنصار اليمين البديل من وظائفهم بعد التعرف عليهم عبر الإنترنت.









تستخدم مجموعات Antifa أيضًا أشكالًا أكثر تقليدية للتنظيم المجتمعي مثل التجمعات ومسيرات الاحتجاج. وتحمل الفصائل المتطرفة أسلحة مثل رذاذ الفلفل والسكاكين والطوب والسلاسل ولا يستبعدون العنف.









إلى أي مدى تتسم أنتيفا بالعنف؟





إن استعدادهم للعنف من السمات التي تميز أنتيفا عن أي من نشطاء اليسار، على الرغم من أن أعضاء أنتيفا الذين تحدثت إليهم "بي بي سي" قالوا إنهم يشجبون استخدام الأسلحة والعمل المباشر العنيف. قالوا إذا حدث العنف، فهو شكل من أشكال الدفاع عن النفس. كما أنهم يقدمون حججًا تاريخية لتبرير موقفهم. على سبيل المثال، يتساءلون، ماذا لو كان خصوم الحزب النازي الألماني أكثر قوة في معارضتهم في ثلاثينيات القرن الماضي، ألم يكن بالإمكان تجنب الحرب العالمية الثانية والمحرقة؟.









واجهت أنتيفا بشكل مباشر وأحيانًا جسديًا أقصى اليمين في الشوارع، وفي بعض الحالات، نجحت في تأجيل أو قطع أو إلغاء التجمعات والخطابات شمال وجنوب أمريكا.









أما بالنسبة لتواجد النساء، فتقليديا، كان العمل المباشر في الشوارع من المجالات الذكورية، ولكن أعدادا كبيرة من النساء أعضاء في مجموعات أنتيفا وتم القبض عليهن في مظاهرات مضادة ضد لليمين البديل في كاليفورنيا وأماكن أخرى. أخبرتنا عضوات من مجموعات أنتيفا أنهن يعتبرن الإدارة الحالية معادية للمرأة. ويشيرون إلى سياسات البيت الأبيض بشأن الهجرة والرعاية الصحية بأسعار معقولة وحقوق الإجهاض وحقوق التصويت ويقولون إنها تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأقليات.



