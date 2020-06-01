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أخبار العالم

خوفا من المتظاهرين.. نقل ترامب إلى حجرة تحت الأرض في البيت الأبيض

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:53 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشف مسئولون في البيت الأبيض عن نقل الرئيس دونالد ترامب، إلى حجرة تحت الأرض في البيت الابيض، وذلك بعد تجمع المتظاهرين خارج البيت الابيض. 

ووفقا لشبكة سي ان ان الأمريكية، فإن قوات الخدمة السرية بالبيت الأبيض نقلوا ترامب لفترة من الوقت إلى القبو أسفل البيت الأبيض، أثناء تجمع المتظاهرين خارج البيت الأبيض. 

وأضافت أنه ظل في القبو لمدة ساعة قبل أن يعود إلى مكتبه، كما لم يوضح المسؤلين مكان تواجد زوحة الرئيس وبقية العائلة. 

وكشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن حدوث توترات في محيط البيت الأبيض بسبب الاحتجاجات. 

وقالت العربية إن هناك تدافع وصدامات بين المحتجين ورجال الشرطة الأمريكية في محيط البيت الأبيض. 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته ستصنف حركة مناهضة الفاشية "أنتيفا" كمنظمة إرهابية، وذلك على خلفية أعمال العنف التي تشهدها التظاهرات الامريكية التي اندلعت احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية يدعى جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.
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