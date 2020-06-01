لطلاب جامعة عين شمس.. يمكن الاعتذار عن العام الدراسى عبر هذا الرابط

اعلنت جامعة عين شمس انه على الطلاب الراغبين فى الاعتذار عن العام الجامعي 2019/2020 يمكنهم تقديم طلب من خلال اللينك التالي:





https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5Ou6QQB3gEyg1G8UiyymCMI9x9bQyGBJtGehv9zB365UQ1c4M09GNFFSRTkxT1pHTlBHUFJBMk44Qy4u





ويجب على الطلاب اثناء ملئ الطلب ملء النموذج كاملا و إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات صحة العذر مثال(شهادة مرضية) أو أي مستند أخر.



