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تعليم

لطلاب جامعة عين شمس.. يمكن الاعتذار عن العام الدراسى عبر هذا الرابط

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
اعلنت جامعة عين شمس انه على الطلاب الراغبين فى الاعتذار عن العام الجامعي 2019/2020  يمكنهم تقديم طلب من خلال اللينك  التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5Ou6QQB3gEyg1G8UiyymCMI9x9bQyGBJtGehv9zB365UQ1c4M09GNFFSRTkxT1pHTlBHUFJBMk44Qy4u

ويجب على الطلاب اثناء ملئ الطلب  ملء النموذج كاملا و إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات صحة العذر مثال(شهادة مرضية) أو أي مستند أخر. 

- علما بأنه يتم سداد قيمة العذر عن العام (300ج) وعن الفصل الدراسي (200ج) في بداية العام الدراسي 2020/2021 مع المصروفات الدراسية.
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