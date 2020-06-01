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فن

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على آخر أعمال المطربة نهال نبيل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:05 ص
نهال نبيل
نهال نبيل
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آيه عاطف
أصيبت الفنانة نهال نبيل، بفيروس كورونا المستجد، وحرص عدد كبير من النجوم على الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت آخر أعمال نهال نبيل الفنية، أغنية " فيها شي"، والتي طرحتها أول شهر فبراير الماضي عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

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تقول كلمات الأغنية :"فيها شيّ لو أسألك ..قلي عادي إشتقت لَك.. قلي واحشني.. أوضح كيف لَك...تدري مايكفيني صوتك.. وحدَه صوتك مو كفايا.. يمكن أهْدَا لو أشوفك .. وأشعَر بحضنك دفايا".

ياحبيبي.. حبي مو معقول.. لا تفكر  ياحبيبي .. حبي مو معقول.. لا تفكر قول..قول إحتجت لَك .. يعني فيها شيّ؟ لَا لَا لَا .. من كثر ما أنتَ وأنَا .. عاشقين أثنينا .. قلي من يقدر.. يفرق بيننا".

أغنية " فيها شي" كلمات د. علي الغامدي، والحان أحمد عبده، وتوزيع عبدالله عبدالمجيد، ومكس وماستر علي.
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