تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف وحرق الدهون .. فيديو

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، والكابتن حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية للحفاظ على سلامة عضلات الكتف وتقويتها وحرق الدهون، وكبديل التدريب بأوزان ضخمة للفتيات والشباب.

وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى جميع الذين يمارسون عملهم من خلال الجلوس فترة طويلة على المكتب عليهم الحرص على ممارسة هذه التمارين للحفاظ على الظهر من التقوس أو الإصابة بالخشونة فى العضلات.

وأوضح الكابتن حسام أبو هاشم، أن هذه التمارين من الممكن أن يتم ممارستها فى البيت.

وأوصى حسام المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.