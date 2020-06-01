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أخبار العالم

أوكرانيا تستأنف الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من 15 يونيو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني فلاديسلاف كريكلي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستستأنف رحلاتها الجوية الدولية اعتبار من 15 يونيو الجاري.

وقال كريكلي، في تصريحات تليفزيونية، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "سيتم استئناف الرحلات الجوية الداخلية والدولية اعتبارا من 15 يونيو، ومن الممكن استئناف الداخلية قبل ذلك ويتم العمل على ذلك، مشيرا إلى أن الوجهات الأكثر رواجا هي تركيا واليونان وقبرص وكرواتيا وجورجيا، وأنه سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن الاتجاهات بدقة أكثر".

وأضاف" بالتأكيد لن يتم استئناف الرحلات الجوية من إيطاليا واسبانيا، بناءً على الوضع الوبائي الموجود هناك، قائلا: "نحن نفتح الوجهة على أساسين، الأول إذا ستفتح الدول أبوابها لنا، ثانيا هو وضع الجائحة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة"، وفقًا لأحدث البيانات فقد وصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 6.170 مليون شخص حول العالم، فيما تجاوزت الوفيات 372 ألف حالة.


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