الصين تدعو الولايات المتحدة إلى القضاء على التمييز العنصري وحماية حقوق الأقليات

حثت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم /الاثنين/، على القضاء على أشكال التمييز العنصري كافة، وحماية الحقوق القانونية للأقليات.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" – في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي "جورج فلويد" على أيدي الشرطة الأمريكية وما أعقبها من احتجاجات - "إن مقتل جورج فلويد يعكس قسوة التمييز العنصري ووحشية الشرطة في الولايات المتحدة، ويجب حماية حياة ذوي البشرة السمراء، مع ضرورة أن تعالج واشنطن هذه القضايا بشكل عاجل".



