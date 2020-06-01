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حوادث

فى حملة بالقاهرة.. ضبط 248 شخصا وسحب رخص 324 سيارة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:09 م
سحب 324 سيارة لعدم
سحب 324 سيارة لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات
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كتب محمد صبرى

 شنت أجهزة الامن بالقاهرة حملات أمنية على قائدى الرفيس وسيارات شركات التوصيل الخاصة.


وأسفرت تلك الحملات عن ضبط  248 شخصا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية، وتم سحب رخص 324 سيارة لعدم إلتزام قائديها بقرار مجلس الوزراء .

 

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

 

وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا  بشأن الخطة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة الفيروس "كورونا" إعتبارًا من يوم السبت 30/5/2020 والمتضمن إلتزام العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل) بإرتداء الكمامات الواقية..

 

وأسفرت جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة فى هذا الصدد، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (248) شخصا مخالفا لعدم إرتداء الكمامة، وسحب تراخيص (324) سيارة لعدم إلتزام قائديها بالقرار.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

فى حملة بالقاهرة.. ضبط 248 شخصا وسحب رخص 324 سيارة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات
فى حملة بالقاهرة.. ضبط 248 شخصا وسحب رخص 324 سيارة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات
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