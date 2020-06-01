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محافظات

مرتدين الكمامات..توافد الآلاف من مواطني الغربية أمام البنوك ومكاتب البريد لصرف المعاشات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:27 م
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
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أحمد على

توافد الآلاف من مواطني محافظة الغربية من كبار السن من الرجال والسيدات اليوم الاثنين في طوابير أمام مكاتب البنوك والبريد والتأمينات الاجتماعية فضلا عن التزام الجميع بارتداء الكمامات والماسكات الطبية للوقاية من أخطار تفشي عدوي كورونا المستجد أثناء صرف معاشاتهم الشهرية .

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من ناحيته أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تعليماته إلي اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة بأهمية تكليف  روؤساء مجالس المدن والأحياء ووكلاء المديريات بالضرورة إلزام جميع الموظفين والمواطنين المترددين على المباني الحكومية بارتداء الكمامات للوقاية من أخطار تفشي عدوي الوباء العالمي "كوفيد 19 " علي مستوي مراكز المحلة وطنطا وزفتي وكفرالزيات وبسيون والسنطة وزفتي وقطور وغيرها .

وأشار محافظ الغربية إلي ضرورة  تطبيق لوائح وقرارات مجلس الوزراء بفرض الغرامات على المواطنين الغير ملتزمين بارتداء الكمامات الوقائية لتأمين حياة وأرواح المواطنين على مستوي المناطق والمؤسسات الحكومية .

وشدد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة توجيهاته إلي  رئيسا حي أول وثان بأهمية تيسير أي عقبات محتمله قد تواجهه المواطنين أثناء انتظامهم في طوابير أمام البنوك ومكاتب البريد ضمانا لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية .

وتابع  المحاسب محمد متولي أبو سليم رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود إجراءات صرف المعاشات الشهرية للمواطنين بنطاق مكاتب البريد للاطمئنان على جاهزيتها لصرف المعاشات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا " العالمي .

مرتدين الكمامات..توافد الآلاف من مواطني الغربية أمام البنوك ومكاتب البريد لصرف المعاشات
مرتدين الكمامات..توافد الآلاف من مواطني الغربية أمام البنوك ومكاتب البريد لصرف المعاشات
مرتدين الكمامات..توافد الآلاف من مواطني الغربية أمام البنوك ومكاتب البريد لصرف المعاشات
مرتدين الكمامات..توافد الآلاف من مواطني الغربية أمام البنوك ومكاتب البريد لصرف المعاشات
مرتدين الكمامات..توافد الآلاف من مواطني الغربية أمام البنوك ومكاتب البريد لصرف المعاشات
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