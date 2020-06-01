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برلمان

رئيس ائتلاف دعم مصر: البرلمان لم يتخل عن أداء دوره التشريعي تزامنا مع كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:31 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن مجلس البرلمان لم يتخل عن أداء عمله التشريعي خلال الفترة الماضية وبالتزامن مع ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث قام بإقرار وتعديل 70 مشروع قانون خلال شهري إبريل ومايو، والموافقة علي 10 اتفاقيات دولية، بالإضافة إلي الجلسة التي شهدت إلقاء البيان المالي وبيان وزارة التخطيط وإحالة الموازنة العامة للدولة للجان المعنية.

واضاف القصبي، خلال إجتماع لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب اليوم الأثنين، أن المجلس شهد أيضا خلال تلك الفترة أيضا الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من أبريل 2020، وذلك لمواجهة حالة أمنية بمواجهة الإرهاب، وأخرى صحية حيث يمكن السلطة التنفيذية من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الواقع الصحى الطارى الذى خلفه فيروس كورونا المستجد.

وأشار القصبي، إلي أن لجنة التضامن أستشعارًا منها بالمسؤولية الوطنية قامت ومنذ اللحظات الأولي لظهور فيروس كوورنا المستجد، بالتواصل مع الجهات المعنية، وإصدار التوصيات اللازمة لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلي القيام بدورها حيال أزمة السيول فى مارس الماضي.

ونوه القصبي، إلي أنه عقد إجتماع مع وزيرة التضامن  للوقوف على كافة القرارات والإجراءات التى تم إتخاذها من قبل الوزارة وألية التصدي لفيروس كورونا فى كافة القطاعات التابعة للوزارة ومنها مؤسسات الرعاية الإجتماعية بنك ناصر والهلال الأحمر وصندوق مكافحة الإدمان ، وايضا متابعة الإجراءات واليات صرف المعاش من توفير وسائل الحماية اللازمة ، وتم رفع تقرير مفصل بكافة الإجراءات الاحترازية  التي اتخذتها الوزارة ، وايضا تنشيط مبادرة مودة لدعم أواصر الأسرة المصرية.
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