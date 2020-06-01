سُرقت خلال الغزو العراقي.. مصري يعيد لوحة فنية نادرة إلى الكويت.. شاهد

نشر موقع روسيا اليوم تقرير عن إعادة المصري عمرو هيكل لوحة فنيه نادرة مسروقة وقت الغزو العراقي علي دولة الكويت .





واشترى عمرو هيكل، اللوحة الفنية من أحد الأسواق الشعبية في الكويت، ثم اكتشف أن اسم اللوحة "رقصة الخماري" للفنان التشكيلي الكويتي عيسى صقر، وقد سرقت أثناء الغزو العراقي.









وعليه قرر تسليم اللوحة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، وكان في استقباله الأمين العام للمجلس، كامل العبد الجليل، الذي شكره على ما قام به.