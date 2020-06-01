AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استئناف العمل بالمحاكم والشهر العقاري بالإسكندرية وسط إجراءات مشددة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:01 م
حملات التطهير والتعقيم
حملات التطهير والتعقيم
Advertisements
أحمد عبد العزيز
استأنفت المحاكم والشهر العقاري في الإسكندرية، اليوم، الاثنين، العمل مجددا بعد توقفه منذ مارس الماضي، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وشهد اليوم الأول لعودة العمل بمحاكم والشهر العقاري التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة العدل، فيما غاب الزحام والتكدس عن المشهد مقارنة بباقي المحافظات.

وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، إنه جرى اتخاذ 6 إجراءات احترازية تزامنا مع عودة العمل بالمحاكم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اقرأ المزيد:

وتتضمن الإجراءات، قصر دخول المحكمة على كل من له صفة بعد تقديم ما يفيد ذلك، ومنع دخول جميع المترددين والمتقاضين والمحامين والموظفين إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، فضلا عن الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي المحددة بسراي المحكمة.

وشملت الإجراءات أيضا تحديد العدد المسموح به لدخول القاعات حسب مساحتها وأماكن الجلوس، وتنظيم الجلسات داخل القاعة وفقا لتعليمات رؤساء الدوائر بما يضمن منع الاختلاط والتزاحم، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظام وتطهير وتعقيم قاعات المحاكم والمكاتب ودورات المياه مرتين يوميا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اول قرار إلزامي بارتداء الكمامة في مصر.. تفاصيل

بعد عودة الروح لـ ساحات القضاء.. المحامين تستعد لـ التعايش مع كورونا.. مجلس النقابة لـ صدى البلد: توزيع كمامات يوميا داخل المحاكم وصندوق جديد لحماية أصحاب الروب الأسود من الفيروس

مجلس الدولة يستجيب للإجراءات الاحترازية لقضاته ومتقاضيه من وباء كورونا بعد انفراد صدى البلد.. والحق في التعقيب

بعد غلق محكمة مدينة نصر .. جولة صدى البلد على دور العدالة والشهر العقاري تكشف: العدل تحارب كورونا بإجراءات صارمة

18 محكمة.. كيف استعدت محاكم المنيا لعودة العمل بها؟

للحد من كورونا..استئناف العمل بمحاكم مجلس الدولة بإجراءات احترازية مشددة

ترشيحاتنا

مرتضى منصور مذيعا.. تغييرات جذرية جديدة في قناة الزمالك

وزير التعليم العالي: تراجع إصابات كورونا خلال أيام

غرامة 3 آلاف جنيه.. أول تحرك برلماني لمواجهة إعادة بيع الكمامات المستخدمة

أبرزها المرور والأحوال المدنية.. 5 جهات حكومية تعيد فتح أبوابها أمام المواطنين

حدث ليلا.. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان.. مظاهرات تجتاح أمريكا .. حقيقة إصابة كرارة بفيروس كورونا

غير متوقعة.. 10 أشياء بمنزلك تنقل فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض الجفاف.. 13 علامة تنذرك بحاجة جسمك لشرب الماء

جعله يبكي من الألم.. أم توجه تحذيرًا بعد إصابة رضيعها بمرض مرتبط بـ كورونا

بفستان أنيق .. مني ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها