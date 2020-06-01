استئناف العمل بالمحاكم والشهر العقاري بالإسكندرية وسط إجراءات مشددة

استأنفت المحاكم والشهر العقاري في الإسكندرية ، اليوم، الاثنين، العمل مجددا بعد توقفه منذ مارس الماضي، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" .





وشهد اليوم الأول لعودة العمل بمحاكم والشهر العقاري التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة العدل، فيما غاب الزحام والتكدس عن المشهد مقارنة بباقي المحافظات.





وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية ، إنه جرى اتخاذ 6 إجراءات احترازية تزامنا مع عودة العمل بالمحاكم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





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وتتضمن الإجراءات، قصر دخول المحكمة على كل من له صفة بعد تقديم ما يفيد ذلك، ومنع دخول جميع المترددين والمتقاضين والمحامين والموظفين إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، فضلا عن الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي المحددة بسراي المحكمة.





وشملت الإجراءات أيضا تحديد العدد المسموح به لدخول القاعات حسب مساحتها وأماكن الجلوس، وتنظيم الجلسات داخل القاعة وفقا لتعليمات رؤساء الدوائر بما يضمن منع الاختلاط والتزاحم، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظام وتطهير وتعقيم قاعات المحاكم والمكاتب ودورات المياه مرتين يوميا.