169 بحرينيا يغادرون مطار القاهرة على متن رحلة استثنائية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم،رحلة طيران استثنائية تابعة لشركة طيران الخليج، وعلى متنها 169راكبا بحرينيا، متجهة إلى دولة البحرين.





وقالت مصادر بالمطار إن رحلة طيران الخليج ، وصلت المطار قادمة من البحرين صباح اليوم، وعلى متنهما 5 من طاقم الضيافة، أقلعت وعلى متنها 169 مواطنا بحرينيا كانوا عالقين بمصر منذ تعليق رحلات الطيران.





كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .