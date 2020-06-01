احتفالا بالعرس .. مقتل طالب بطلق ناري طائش في شبرا

لقى طالب مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق نارى طائش فى الرقبة أثناء مروره بأحد شوارع دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، حيث تزامن مروره مع إطلاق تاجر الأعيرة النارية احتفالا بتنجيد فرش عروسة.









وعلى الفور تم نقل الجثة الى مستشفى ناصر العام وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وضبط المتهم والسلاح النارى المستخدم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمورقسم ثان شبرا الخيمة إخطارا بوفاه طالب يبلغ من العمر 13 عاما أثر إصابته بطلق نارى بالرقبة.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية وبالفحص والتحرى بمعرفة المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر قام بإطلاق عيار نارى أثناء الأحتفال بتنجيد فرش عروسة واثناء اطلاقة عيار نارى تصادف مرور المجنى عليه فاستقرت الطلقة برقبته وأودت بحياته.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم التخفظ على السلاح النارى المستخدم بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .