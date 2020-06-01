بروتوكول تعاون بين وزارة الإعلام واليونيسف لتمكين الأطفال وحمايتهم من كورونا

شهد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة للإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".





وقال وزير الدولة للإعلام إن الشراكة مع "يونيسف" تركز على تعزيز استخدام وسائل وأدوات الاتصال، وتشجيع مشاركة وسائل الإعلام على تحقيق المزيد من تعزيز ودعم حقوق الأطفال في مصر ومواصلة الجهود المبذولة لتمكين الأطفال، وحمايتهم من العنف والاستغلال والإساءة بمساعدة مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل، ومن المقرر أن يتواصل العمل بهذه المذكرة التي تم توقيعها على مدار خمس سنوات.





من جانبه، قال برونو مايس، ممثل اليونيسف في مصر، في مراسم توقيع الاتفاقية، إن "يونيسف ملتزمة بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تعزيز حقوق الأطفال، ومع تزايد الإقبال على الوسائط الإعلامية خاصةً أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 التي يشهدها العالم فإنه من الأهمية أن نتعامل مع الإمكانيات المتاحة من خلال وسائل الإعلام لمواجهة التحديات الراهنة.





وأكد أن اليونيسف ترى أن الشراكة مع وزارة الدولة للإعلام هي بمثابة تعزيز ثقافة الأطفال وإستدامتها ودعم الأسر ومقدمي الرعاية في الحفاظ على قدرات الأطفال.





كما أشار مايس إلى أنه اتساقًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تلتزم يونيسف بالاستفادة من القدرات الإعلامية في إثراء الوعي والثقافة المجتمعية والعمل المشترك فيما يتعلق بحقوق الأطفال.



